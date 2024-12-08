Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми даними, цієї ночі сили ППО нібито перехватили 17 БПЛА над територією Білгородської області, 12 - над Курщиною, 6 дронів знищили над Воронезькою областю, 7 - над Ростовською і ще 4 безпілотники - над Астраханською областю.

У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі, пізніше там заявили й про ракетну небезпеку. У курських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

За даними російських тг-каналів, у Курську після оголошення повітряної тривоги було чути кілька вибухів. Також зазначається, що гучно було й в районі міста Курчатов.

Як заявив уранці в. о. губернатора Ростовської області, у районі Новошахтинська через падіння одного зі збитих БПЛА розбито скло в магазинах. За його словами, постраждалих немає.

Крім того, потужні вибухи вночі чули і жителі Таганрогу. Проте влада це ніяк не прокоментувала.