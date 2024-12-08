Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи

Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
06:56
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч проти неділі, 8 грудня, російська ППО працювала у п'яти регіонах та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області та Таганрозі Ростовської області лунали вибухи

Зміст

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми даними, цієї ночі сили ППО нібито перехватили 17 БПЛА над територією Білгородської області, 12 - над  Курщиною, 6 дронів знищили над Воронезькою областю, 7 - над Ростовською і ще 4 безпілотники - над Астраханською областю.

У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі, пізніше там заявили й про ракетну небезпеку. У курських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. 

За даними російських тг-каналів, у Курську після оголошення повітряної тривоги було чути кілька вибухів. Також зазначається, що гучно було й в районі міста Курчатов.

Як заявив уранці в. о. губернатора Ростовської області, у районі Новошахтинська через падіння одного зі збитих БПЛА розбито скло в магазинах. За його словами, постраждалих немає.

Крім того, потужні вибухи вночі чули і жителі Таганрогу. Проте влада це ніяк не прокоментувала.

  • Тим часом увечері суботи, 7 грудня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" по Україні.
     

 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Каха Каладзе
Автор Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
Автор Вадим Денисенко
7 грудня, 2024 субота
Путін готує нову мобілізацію
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
Автор Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
8 грудня
07:55
У Києві сталася смертельна ДТП: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
07:34
втрати окупантів
Засіб ППО, 3 артсистеми і понад 1400 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
06:30
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
У Південній Кореї арештували ексміністра оборони: його звинувачують у держзраді
06:21
Повстанці у Сирії заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Асада
2024, субота
7 грудня
23:56
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 7 грудня
23:47
Сергій Биков
Мінкульт після скандалу звільнив в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій Бикова
23:17
Володимир Зеленський і Джо Байден
Україна отримає від США пакет допомоги на $988 млн, - Reuters
22:46
Велика Новосілка, Донеччина
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, - DeepState
22:23
Ексклюзив
Віталій Портников
В адміністрації США немає аргументів, які би примусили Путіна змінити переговорну позицію, - Портников
22:04
РФ Сирія
Ситуація в Сирії демонструє зростаючу слабкість Росії, – МЗС України
21:38
Нотр-Дам
У Франції урочито відкрили Собор Паризької Богоматері
21:36
Майкл Антоніо, Вест Гем, АПЛ
Футболіст клубу АПЛ потрапив у серйозну ДТП
21:08
Огляд
Ілля Ковтун
Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень
20:55
Ексклюзив
Відео з виступом Путіна про "Орешник" дуже ретельно оброблено штучним інтелектом, - генерал Мусаєв
20:48
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії під час протестів напали на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli
20:21
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Карпати" розтрощили "Верес", а "Кривбас" кращий за "Чорноморець". Результати та розклад матчів 16-го туру УПЛ
20:19
Оновлено
Зеленський у Франції провів зустріч з Трампом та Макроном
20:03
OPINION
Як християни впорядкували час
19:48
Ексклюзив
Масштабування виробництва ракети-дрона "Пекло" створить справжнє пекло для сил та засобів РФ, - полковник ЗСУ Селезньов
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Карл Негаммер
Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії Негаммером та президенткою Грузії Зурабішвілі
19:25
світло
Відключень світла 8 грудня буде менше: Укренерго оприлюднило графіки
19:00
шторм "Кетлін"
Пориви вітру до 149 км/год: Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг
18:38
Дональд Трамп
"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії
18:25
Пол Масланскі
У віці 91 рік помер продюсер франшизи "Поліцейська академія" Пол Масланскі
18:00
OPINION
"Партія військових": чи можливий реальний ветеранський партійний проєкт?
17:59
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: 27 людей постраждали, серед загиблих двоє дітей
17:46
міни
На Харківщині через вибух боєприпасу постраждав 12-річний хлопчик
17:17
Ексклюзив
Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв
16:57
Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90
16:24
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:04
Південна Корея
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
16:01
OPINION
"Найкращий" поганий план миру
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV