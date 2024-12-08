Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи
У ніч проти неділі, 8 грудня, російська ППО працювала у п'яти регіонах та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області та Таганрозі Ростовської області лунали вибухи
Про це звітує російське міністерство оборони.
За їхніми даними, цієї ночі сили ППО нібито перехватили 17 БПЛА над територією Білгородської області, 12 - над Курщиною, 6 дронів знищили над Воронезькою областю, 7 - над Ростовською і ще 4 безпілотники - над Астраханською областю.
У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі, пізніше там заявили й про ракетну небезпеку. У курських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.
За даними російських тг-каналів, у Курську після оголошення повітряної тривоги було чути кілька вибухів. Також зазначається, що гучно було й в районі міста Курчатов.
Як заявив уранці в. о. губернатора Ростовської області, у районі Новошахтинська через падіння одного зі збитих БПЛА розбито скло в магазинах. За його словами, постраждалих немає.
Крім того, потужні вибухи вночі чули і жителі Таганрогу. Проте влада це ніяк не прокоментувала.
- Тим часом увечері суботи, 7 грудня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" по Україні.
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