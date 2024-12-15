ГУР підірвало в російському Ульяновську залізничне полотно: це ускладнило логістику окупантів
14 грудня в російському Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення завдяки роботі ГУР МО України
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Зазначається, що вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу.
У розвідці також нагадали, що 13 грудня у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.
"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата!" - наголосили в ГУР.
- Протягом 13 і 14 грудня в Росії було знищено ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви.
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