ГУР підірвало в російському Ульяновську залізничне полотно: це ускладнило логістику окупантів

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу.

У розвідці також нагадали, що 13 грудня у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата!" - наголосили в ГУР.