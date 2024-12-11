У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ
Сили оборони уразили російські обʼєкти, відповідальні за засоби нанесення ударів по території України
Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо засобів, якими Україна завдала ударів, однозначної відповіді немає, таких засобів стає все більше. Окрім далекобійних дронів, таких як "Лютий", могли використовувати дрони-ракети, про які оголосив президент України, наприклад, "Паляниця". Не виключається можливість застосування по подібних об'єктах нових дронів", - зазначив він.
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території противника. Відомо про два основні напрямки: Брянська область, об'єкт нафтопроводу "Дружба", який використовується для експорту нафти з Росії та авіаційне підприємство імені Берієва в Ростовській області.
"Серед засобів, які там зберігалися – бомбардувальники Ту-95, які були переобладнані для використання ракет Х-101 замість Х-555. Завод імені Берієва також підтримує технічну експлуатацію літаків ДРЛС Російської Федерації А-50, які відіграють важливу роль в організації терористичних ударів по Україні", - повідомив Рябих.
- Уночі 11 грудня українські безпілотники атакували нафтобазу в Брянську. Також в Таганрозі Ростовської області РФ поскаржилися на ракетну атаку, внаслідок якої буцімто є пошкодження інфраструктури.
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