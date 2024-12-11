У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо засобів, якими Україна завдала ударів, однозначної відповіді немає, таких засобів стає все більше. Окрім далекобійних дронів, таких як "Лютий", могли використовувати дрони-ракети, про які оголосив президент України, наприклад, "Паляниця". Не виключається можливість застосування по подібних об'єктах нових дронів", - зазначив він.

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території противника. Відомо про два основні напрямки: Брянська область, об'єкт нафтопроводу "Дружба", який використовується для експорту нафти з Росії та авіаційне підприємство імені Берієва в Ростовській області.

"Серед засобів, які там зберігалися – бомбардувальники Ту-95, які були переобладнані для використання ракет Х-101 замість Х-555. Завод імені Берієва також підтримує технічну експлуатацію літаків ДРЛС Російської Федерації А-50, які відіграють важливу роль в організації терористичних ударів по Україні", - повідомив Рябих.