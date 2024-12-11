У російському Брянську горить нафтобаза "Транснефті" після атаки дронів, - ЗМІ
Вночі 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації "Транснефть" у Брянську, сталася пожежа
Про це повідомляють телеграм-пабліки.
Канал Exilenova+ поінформував про атаку на нафтобазу "Транснефті" у Брянську, опублікувавши кадри масштабної пожежі на підприємстві.
Military Journal нагадав, що на супутникових знімках добре видно, що цю нафтобазу уразили не вперше.
На підприємстві стався потужний вибух, пише телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
- Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін повідомив про нібито атаку безпілотників на військовий аеродром. Там буцімто працювали сили ППО.
- Актуальне
- Важливе