У російському Брянську горить нафтобаза "Транснефті" після атаки дронів, - ЗМІ

Про це повідомляють телеграм-пабліки.

Канал Exilenova+ поінформував про атаку на нафтобазу "Транснефті" у Брянську, опублікувавши кадри масштабної пожежі на підприємстві.

Military Journal нагадав, що на супутникових знімках добре видно, що цю нафтобазу уразили не вперше.

На підприємстві стався потужний вибух, пише телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".