У Росії заявили про атаку на військовий аеродром у Саратовській області: нібито відпрацювала ППО

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні припинено атаку на військовий аеродром, унаслідок якої ліквідовано БПЛА", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.

За його словами, на місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань і постраждалих, попередньо, немає.