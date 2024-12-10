У Росії заявили про атаку на військовий аеродром у Саратовській області: нібито відпрацювала ППО
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін повідомив про нібито атаку безпілотників на військовий аеродром. Там буцімто працювали сили ППО
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні припинено атаку на військовий аеродром, унаслідок якої ліквідовано БПЛА", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.
За його словами, на місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань і постраждалих, попередньо, немає.
- У ніч проти неділі, 8 грудня, російська ППО працювала у п'яти регіонах та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області та Таганрозі Ростовської області лунали вибухи.
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