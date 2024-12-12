"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Неподалік від Маріуполя в колишньому Новоазовському районі було прекрасно – вибухав склад окупантів. У десь 02:02- 02.12 туди був приліт, а детонація тривала понад 2 години. Цю детонацію чули як у Новоазовську, так і за Таганрог, куди приблизно 40 км від точки вибуху. Та й заграва була така, що її бачили теж здалеку. Це був занадто великий склад боєприпасів, бо дві години детонації – мало бути там щось потужне", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко додав, що про наслідки цих вибухів спробують дізнатися пізніше.