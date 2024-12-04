"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Нині мобілізації як такої на тимчасово окупованих територіях росіяни не проводять. Триває призов до армії, в рамках якого триває рекрутинг. Власне, рекрутинг росіяни влаштували досить потужний, однак люди на тимчасово окупованих територіях дуже слабо на нього відкликаються. Мова йде про території, які Росія окупувала з 2022 року. На тих територіях, як були окуповані з 2014 року, зовсім інша ситуація. Там люди мобілізовуються до армії РФ набагато охочіше через бідність", - розповів Андрющенко.
За словами Петра Андрющенка, люди на ТОТ не підписують контракти з армією РФ добровільно. Все відбувається у примусовій формі з погрозами.
"Є певний прошарок маргіналізованого населення на ТОТ, а також добре ця вся історія працює на молодь. Втім, якщо взяти цифри, то по будь-якій громаді на тимчасово окупованих територіях мобілізованих та тих, хто уклав контракт з армією Росії, всього від 10 до 15 осіб. у Маріуполі, за нашими даними, таких всього 30 людей. Тому рекрутинг росіян на ТОТ фактично є провальним. Зараз там почались займатись погрозами, щоб мобілізувати більше людей. Вони фактично забирають молодь силоміць до військкоматів й погрожуючи вимагають укладати контракт з армією РФ. Добровільно люди точно там не йдуть укладати цей контракт", - додав він.
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