Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ
Ексклюзив

"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ

Віталій Бесараб
4 грудня, 2024 середа
16:18
Війна з Росією У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Нині мобілізації як такої на тимчасово окупованих територіях росіяни не проводять. Триває призов до армії, в рамках якого триває рекрутинг. Власне, рекрутинг росіяни влаштували досить потужний, однак люди на тимчасово окупованих територіях дуже слабо на нього відкликаються. Мова йде про території, які Росія окупувала з 2022 року. На тих територіях, як були окуповані з 2014 року, зовсім інша ситуація. Там люди мобілізовуються до армії РФ набагато охочіше через бідність", - розповів Андрющенко.

За словами Петра Андрющенка, люди на ТОТ не підписують контракти з армією РФ добровільно. Все відбувається у примусовій формі з погрозами.

"Є певний прошарок маргіналізованого населення на ТОТ, а також добре ця вся історія працює на молодь. Втім, якщо взяти цифри, то по будь-якій громаді на тимчасово окупованих територіях мобілізованих та тих, хто уклав контракт з армією Росії, всього від 10 до 15 осіб. у Маріуполі, за нашими даними, таких всього 30 людей. Тому рекрутинг росіян на ТОТ фактично є провальним. Зараз там почались займатись погрозами, щоб мобілізувати більше людей. Вони фактично забирають молодь силоміць до військкоматів й погрожуючи вимагають укладати контракт з армією РФ. Добровільно люди точно там не йдуть укладати цей контракт", - додав він.

  • 29 листопада Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини 16 школярів змусили присягнути на вірність Росії. 
  • На Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями. 
  • 1 листопада правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський повідомив, що окупанти змінюють етнонаціональний склад населення на ТОТ, заселяючи мігрантів, а також ув'язнених зі всіх тюрем РФ відправляють відбувати покарання саме на окуповані території
     
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Карта бойових дій за 20-27 литопада
Автор Оксана Ліховід
3 грудня, 2024 вiвторок
Передмістя Великої Новосілки не було заміновано та залишилося без фортифікацій, - полковник ЗСУ Селезньов
Дональд Трамп і Марк Рютте
Автор Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
Рютте попередив Трампа про "страшну загрозу", якщо Україну підштовхнуть до поганої мирної угоди
Іраклі Кобахідзе
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
17:45
Alyona Alyona та Jerry Heil
Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
17:40
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
17:38
Польща
У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"
17:36
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
"Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию у перенесеному матчі УПЛ
17:29
ЗСУ
Збір на потреби 100-ї ОМБр
17:21
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак
17:16
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа прийняв важливе рішення щодо майбутнього
17:01
Газпромбанк
Угорщина просить США зняти з російського Газпромбанку частину санкцій
16:38
Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му
16:38
Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича заочно повідомили про підозру
16:36
РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені
16:27
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї протестувальники закликають президента піти у відставку
16:07
ЄБРР
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
16:05
окупанти
РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку: в ОТУ "Луганськ" назвали причину
16:05
OPINION
"Фергі-тайм" для Банкової. Чи світять нам прориви у мирному плані Трампа?
15:54
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
15:48
ЗСУ
У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель
15:44
Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі
15:43
Оновлено
IRIS-T
У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський
15:38
Ексклюзив
На фронті не вистачає бійців, і ворог це відчуває, - командир екіпажу БПЛА Отченаш
15:37
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбуваються обшуки: відомо про затримання
15:28
Таміла Ташева
Зеленський звільнив Ташеву з посади представника президента в Криму
15:25
Служба безпеки України
У Дніпрі затримали 5 підозрюваних в організації "ухилянтських схем"
15:18
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
РФ з 2022 року зруйнувала 330 тис. об’єктів нерухомості та інфраструктури України
15:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, на що витратить 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
14:44
Ексклюзив
НАТО
Військовий експерт Ступак пояснив, як вступ до НАТО може загрожувати безпеці України
14:41
Казино
Ліквідація КРАІЛ та створення нового уповноваженого органу: ВР проголосувала за посилення контролю на гральному ринку
14:34
російські військові окупанти
Росіяни намагаються закріпитися на острівній зоні біля Херсона: зібрали 300 катерів на лівобережжі, - ЗСУ
14:21
Ольга Василевська-Смаглюк
З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк
14:17
PR
Смартфон iPhone 16 – бездоганний стиль із інтелектуальними можливостями
14:02
Верховна Рада
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
14:00
OPINION
"Доктрина Трампа": Америка мусить перевірити Путіна на міцність
13:58
Ексклюзив
акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової
У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ
13:50
Андрій Сибіга
Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга
13:35
МАГАТЕ
Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
13:29
Дональд Трамп
Без НАТО й окупованих територій: Reuters проаналізувало пропозиції радників Трампа щодо "мирного плану" для України
13:25
На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, які підпалили електропідстанцію на замовлення РФ
13:07
Ексклюзив
снаряди
"Це не крадіжка, це диверсія": майор запасу НГУ Гетьман про неякісні міни для ЗСУ
13:07
фотостудія
За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV