"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Нині мобілізації як такої на тимчасово окупованих територіях росіяни не проводять. Триває призов до армії, в рамках якого триває рекрутинг. Власне, рекрутинг росіяни влаштували досить потужний, однак люди на тимчасово окупованих територіях дуже слабо на нього відкликаються. Мова йде про території, які Росія окупувала з 2022 року. На тих територіях, як були окуповані з 2014 року, зовсім інша ситуація. Там люди мобілізовуються до армії РФ набагато охочіше через бідність", - розповів Андрющенко.

За словами Петра Андрющенка, люди на ТОТ не підписують контракти з армією РФ добровільно. Все відбувається у примусовій формі з погрозами.

"Є певний прошарок маргіналізованого населення на ТОТ, а також добре ця вся історія працює на молодь. Втім, якщо взяти цифри, то по будь-якій громаді на тимчасово окупованих територіях мобілізованих та тих, хто уклав контракт з армією Росії, всього від 10 до 15 осіб. у Маріуполі, за нашими даними, таких всього 30 людей. Тому рекрутинг росіян на ТОТ фактично є провальним. Зараз там почались займатись погрозами, щоб мобілізувати більше людей. Вони фактично забирають молодь силоміць до військкоматів й погрожуючи вимагають укладати контракт з армією РФ. Добровільно люди точно там не йдуть укладати цей контракт", - додав він.