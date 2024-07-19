На Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями
Компенсацію на придбання пільгового вугілля у "ЛНР" можна отримати виключно за наявності паспорта РФ, а з 2025 року без поліса страхування авто в російській компанії ворог погрожує конфіскацією транспортних засобів
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Компенсацію на придбання пільгового вугілля у так званій ЛНР можна отримати виключно за наявності паспорта РФ. Ще минулого року росіяни звітували, що майже завершили примусову паспортизацію луганчан. Однак потім на виборах дозволили голосувати навіть з українськими документами", - зазначив він.
На сьогодні, за його словами, в деяких районах про російський паспорт не чули до 30% місцевих. Однак у пільгах вони обмежені.
Окрім власних документів зразка РФ для одержання компенсації необхідно мати копії паспортів РФ усіх зареєстрованих в помешканні та довідки з місця роботи або навчання, що ніхто з них вугілля чи компенсацію не отримував, розповів Лисогор.
Очільник ОВА також повідомив, що з 1 січня 2025 року жителям захоплених територій необхідно в обов’язковому порядку мати поліс страхування автомобіля у російській компанії. Проте для цього теж необхідно бути власником паспорта РФ. Без страхування ворог погрожує конфіскацією транспортних засобів.
- Мешканці тимчасово окупованих міст Луганської області Привілля і Новодружеськ, що поряд із Лисичанськом, уже понад два роки не мають електроенергії та доступу до центрального водопостачання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе