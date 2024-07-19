На Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Компенсацію на придбання пільгового вугілля у так званій ЛНР можна отримати виключно за наявності паспорта РФ. Ще минулого року росіяни звітували, що майже завершили примусову паспортизацію луганчан. Однак потім на виборах дозволили голосувати навіть з українськими документами", - зазначив він.

На сьогодні, за його словами, в деяких районах про російський паспорт не чули до 30% місцевих. Однак у пільгах вони обмежені.

Окрім власних документів зразка РФ для одержання компенсації необхідно мати копії паспортів РФ усіх зареєстрованих в помешканні та довідки з місця роботи або навчання, що ніхто з них вугілля чи компенсацію не отримував, розповів Лисогор.

Очільник ОВА також повідомив, що з 1 січня 2025 року жителям захоплених територій необхідно в обов’язковому порядку мати поліс страхування автомобіля у російській компанії. Проте для цього теж необхідно бути власником паспорта РФ. Без страхування ворог погрожує конфіскацією транспортних засобів.