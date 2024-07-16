Без води і світла понад два роки: у Луганській ОВА розповіли про ситуацію в окупованих містах біля Лисичанська
Мешканці тимчасово окупованих міст Луганської області Привілля і Новодружеськ, що поряд з Лисичанськом, уже понад два роки не мають електроенергії та доступу до центрального водопостачання
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, окупанти там нічого не лагодять, тож міста залишаються знеструмлені.
Крім того, там відсутнє і централізоване водопостачання. Воду низької якості туди доставляють на тракторі. Водночас підвезення - нерегулярні.
"Запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася", - наголосили в ОВА.
- Нещодавно повідомлялося, що у населених пунктах окупованої Луганщини російські загарбники довели гуманітарну ситуацію до критичної межі.
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