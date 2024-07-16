Без води і світла понад два роки: у Луганській ОВА розповіли про ситуацію в окупованих містах біля Лисичанська

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупанти там нічого не лагодять, тож міста залишаються знеструмлені.

Крім того, там відсутнє і централізоване водопостачання. Воду низької якості туди доставляють на тракторі. Водночас підвезення - нерегулярні.

"Запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася", - наголосили в ОВА.