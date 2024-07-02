Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Лисичанську обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза: ОВА повідомила про критичну ситуацію на ТОТ

У Лисичанську обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза: ОВА повідомила про критичну ситуацію на ТОТ

2 липня, 2024 вiвторок
08:17
Війна з Росією Маріуполь окупанти

У населених пунктах тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники довели гуманітарну ситуацію до критичної межі

Зміст

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так, у Лисичанську, де місцеві третій рік виживають за рахунок допомоги від так званого братнього народу, обмежили видачу гуманітарки. Харчові набори окупанти видають тільки старшим за 70 років людям, багатодітним родинам та деяким іншим пільговим категоріям виключно за наявності паспорта РФ. 

У Сєверодонецьку тим часом містяни змушені заробляти донорством. За одну "добровільну" здачу крові загарбники платять 792 рублі. У соцмережах пишуть, що це чи не єдиний гарантований спосіб отримати гроші.

Крім того, продовольча криза насувається на Кремінну. За даними ОВА, через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла у місто практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, - сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув. 

Як зазначає Лисогор, не набагато краща ситуація й у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які також використовують для "утилізації" прострочених харчів, оскільки у людей  немає ані грошей, ані вибору.

До того ж у шахтарському Лутугинському районі з’явились оголошення про набір на роботу до вугільних підприємств російського анадиря, при чому з наданням відстрочки від мобілізації. Люди обурені, адже усіх місцевих примусово відправили на війну, а у РФ шахтарям - бронь.

В ОВА додають, що у населених пунктах, де ситуація більш-менш стабільна, колаборанти активно "націоналізують" приміщення, які нібито мають ознаки безхазяйного майна. Так, "адміністрація Старобільського муніципального округу" оприлюднила список з 38 нежитлових будівель, які підпадають під цю категорію. Зокрема, йдеться про стоматологічну клініку, клінічну лабораторію, відому кав'ярню, а також ще 50 житлових приміщень.

  • Також нещодавно повідомлялося, що у тимчасово окупованому Лисичанську росіяни влаштовують провокації і запускають ударні безпілотники по житлових будинках.
Теги:
Суспільство
Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
гуманітарна катастрофа
Читайте також:
доллар, валюта
1 липня, 2024 понедiлок
Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени
На Львівщині напали на працівника ТЦК
30 червня, 2024 неділя
Схоже, ТЦК матимуть доступи до рахунків фізосіб, - ЗМІ
Дмитро Лиховій
Автор Дмитро Лиховій
1 липня, 2024 понедiлок
Закон про мобілізацію починає працювати
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
08:02
OPINION
Костянтин Корсун
Влада арештувала мої рахунки...
07:55
Хаві Сімонс, Нідерланди - Франція, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 2 липня
07:45
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим
07:27
втрати окупантів
Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:20
Айдос Садиков
У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого у червні скоїли напад
07:09
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
У Нідерландах видали дозвіл на експорт F-16 до України
06:57
росія ООН
В ООН вимагають у Росії припинити глушити GPS-звʼязок
06:55
Кріштіану Роналду (в центрі), Португалія - Словенія, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 1 липня
06:33
Радбез ООН
В ISW оцінили, як Росія може використати головування в Радбезі ООН
06:27
Буча
Прокурорів в Австрії просять розслідувати випадки зґвалтування військовими РФ під час окупації Київщини
06:24
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ вивела на чергування у Чорному морі 7 кораблів, один з них - ракетоносій
06:15
Росія з КНДР
У міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії
05:49
Ілюстративне фото
В Північній Кореї заявили про успішне випробування нової балістичної ракети, яка може нести надвелику боєголовку
05:18
Оновлено
Трамп
Верховний суд США постановив, що Трамп має "частковий імунітет від кримінального переслідування" у справі про штурм Капітолія
03:51
ЛГБТ
У Латвії набув чинності закон про цивільні партнерства: перша одностатева пара вже зареєструвала стосунки
02:37
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан може приїхати до Києва 2 липня, - The Guardian
02:07
ями на дорогах
У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту
01:38
британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
На війні з РФ загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
01:04
РФ у відповідь на санкції заборонила в'їзд для 99 громадян Канади
01:04
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:42
Кріштіану Роналду (праворуч), Португалія - Словенія, Євро-2024
Португалія по пенальті перемогла Словенію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
00:38
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві 2 червня: підозрювані визнали вину, обвинувальний акт скеровано до суду
2024, понедiлок
1 липня
23:56
Джо Байден у Варшаві
Демократи планують достроково висунути Байдена в президенти США, аби припинити партійні дискусії щодо його заміни, - Bloomberg
23:42
Україна_Словаччина
Більше третини виборців Фіцо бажають перемоги Росії у війні проти України, - Ipsos
23:10
У Білорусі росте соціальна напруга
У МЗС Естонії пояснили, як санкції проти Білорусі вплинуть на здатність РФ отримувати ресурси для війни в Україні
23:03
Ексклюзив
Конгресмен Майк Тернер (за трибуною)
Трамп був першим, хто надав летальну зброю Україні, - конгресмен Тернер про залежність підтримки з боку США від "політичних вітрів"
22:51
Оновлено
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 161 боєзіткнення. 44 ворожі штурми - на Покровському напрямку
22:50
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг
22:49
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
22:32
Ексклюзив
Конгресмен Майк Тернер (за трибуною)
"Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною": конгресмен Тернер про дозвіл бити по території РФ
22:14
Росіяни намагаються закрити нестачу медперсоналу на ТОТ завдяки студентам, - голова Бердянської МВА
21:41
Марта Костюк
Вімблдон: українки Костюк, Ястремська та Стародубцева вийшли до другого кола
21:33
В окупованому Севастополі 810-та бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
21:10
Ексклюзив
Ллойд Остін
США пішли на діалог з Москвою, щоб уникнути прямої війни з РФ, - Мусієнко про телефонну розмову Остіна з Бєлоусовим
20:50
Кіліан Мбаппе та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Франція - Бельгія, Євро-2024
Франція перемогла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
20:34
Оновлено
Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про додаткові Patriot для України
20:19
Володимир Зеленський
"Щоб окупант втрачав більше логістики й техніки": Зеленський анонсував "принципові рішення" для фронту
20:13
Ексклюзив
гроші
Загроза дефолту в Україні є, але це не вигідно нашим кредиторам, - економіст Самойлюк
20:03
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га
20:02
OPINION
Володимир Гевко
Американці зовсім не бояться старих облич
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV