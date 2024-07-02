У Лисичанську обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза: ОВА повідомила про критичну ситуацію на ТОТ

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так, у Лисичанську, де місцеві третій рік виживають за рахунок допомоги від так званого братнього народу, обмежили видачу гуманітарки. Харчові набори окупанти видають тільки старшим за 70 років людям, багатодітним родинам та деяким іншим пільговим категоріям виключно за наявності паспорта РФ.

У Сєверодонецьку тим часом містяни змушені заробляти донорством. За одну "добровільну" здачу крові загарбники платять 792 рублі. У соцмережах пишуть, що це чи не єдиний гарантований спосіб отримати гроші.

Крім того, продовольча криза насувається на Кремінну. За даними ОВА, через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла у місто практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, - сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув.

Як зазначає Лисогор, не набагато краща ситуація й у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які також використовують для "утилізації" прострочених харчів, оскільки у людей немає ані грошей, ані вибору.

До того ж у шахтарському Лутугинському районі з’явились оголошення про набір на роботу до вугільних підприємств російського анадиря, при чому з наданням відстрочки від мобілізації. Люди обурені, адже усіх місцевих примусово відправили на війну, а у РФ шахтарям - бронь.

В ОВА додають, що у населених пунктах, де ситуація більш-менш стабільна, колаборанти активно "націоналізують" приміщення, які нібито мають ознаки безхазяйного майна. Так, "адміністрація Старобільського муніципального округу" оприлюднила список з 38 нежитлових будівель, які підпадають під цю категорію. Зокрема, йдеться про стоматологічну клініку, клінічну лабораторію, відому кав'ярню, а також ще 50 житлових приміщень.