Запускають ударні дрони по житлових будинках: росіяни влаштовують провокації у Лисичанську
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни влаштовують провокації і запускають ударні безпілотники по житлових будинках
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що місцеві це помітили, коли під час ударів по будинках неподалік рухалася колона техніки російської армії, яку ніхто не намагався атакувати.
"У Лисичанську загарбники організовують провокації, застосовуючи ударні дрони. Б'ють по житловій забудові. Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії РФ, яку ніхто навіть не пробував атакувати. Завдання в окупантів були іншими", - написав Лисогор.
- 25 червня повідомлялося, що в окупованому росіянами Луганську почались проблеми зі швидкою допомогою. Час очікування може складати до восьми годин.
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