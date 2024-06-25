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Скарги на швидку уже є і в Луганську, - ОВА

25 червня, 2024 вiвторок
07:17
Війна з Росією швидка

В окупованому росіянами Луганську почались проблеми зі швидкою допомогою. Час очікування може складати до восьми годин

Зміст

Про це повідомив очільник ОВА Артем Лисогор.

За його словами, виклик швидкої допомоги залишається проблемою не тільки на окупованих два роки тому територіях.

"Чисельні скарги на роботу лікарів екстреної медичної допомоги надходять навіть із Луганська. На "швидку" там доводиться очікувати по вісім годин. Приїздять випускники медичного училища або інтерни, які у більшості випадків не в змозі надати кваліфіковану допомогу", - написав Лисогор.

Також він заявив, що росіяни погрожують упродовж 30 діб "націоналізувати" житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за російським законодавством.

"Проте вони створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах "ЛНР", не встигають впоратися за вказаний термін. Так, у Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно. Попередній запис закритий", - підсумував глава ОВА.

Теги:
Здоров'я
Медицина
лікарі
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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