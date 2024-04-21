Рівень медичної допомоги на ТОТ Луганщини стає катастрофічно низьким, - очільник ОВА
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни виписують пацієнтам ліки, постачання яких в регіон не здійснюється
Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"В той час, коли окупанти звітують про досягнення у сфері охорони здоров’я, жителі "ЛНР" доводять зворотне. Упевнені, що рівень надання медичної допомоги стає катастрофічно низьким навіть у Луганську", - наголосив він.
За словами Лисогора, цивільне населення обділене увагою лікарів, зокрема пацієнтам виписують ліки, постачання яких на окуповану територію Луганщини не здійснюється. Їх не можна придбати в аптеці навіть за наявності великих коштів. Тільки замовлення з РФ та тривале очікування.
Очільник ОВА також розповів, що на блокпостах навколо Сєверодонецька окупанти посилили перевірки осіб, які намагаються виїхати з міста чи повернутися туди.
"Ретельно переглядали документи, особисті речі та валізи. Зупиняють вибірково, бо деякі перевізники мають привілеї росіян", - зазначив Лисогор.
- Росія влаштувала пропагандистські заходи на тимчасово окупованих територіях: возить вдів військових РФ, аби ті агітували місцеве населення йти на війну проти України.
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