Рівень медичної допомоги на ТОТ Луганщини стає катастрофічно низьким, - очільник ОВА

Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



"В той час, коли окупанти звітують про досягнення у сфері охорони здоров’я, жителі "ЛНР" доводять зворотне. Упевнені, що рівень надання медичної допомоги стає катастрофічно низьким навіть у Луганську", - наголосив він.

За словами Лисогора, цивільне населення обділене увагою лікарів, зокрема пацієнтам виписують ліки, постачання яких на окуповану територію Луганщини не здійснюється. Їх не можна придбати в аптеці навіть за наявності великих коштів. Тільки замовлення з РФ та тривале очікування.

Очільник ОВА також розповів, що на блокпостах навколо Сєверодонецька окупанти посилили перевірки осіб, які намагаються виїхати з міста чи повернутися туди.

"Ретельно переглядали документи, особисті речі та валізи. Зупиняють вибірково, бо деякі перевізники мають привілеї росіян", - зазначив Лисогор.