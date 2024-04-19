Вдів російських військових возять на ТОТ агітувати місцевих воювати проти України, - Спротив
Росія влаштувала пропагандистські заходи на тимчасово окупованих територіях: возить вдів військових РФ, аби ті агітували місцеве населення йти на війну проти України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росія - країна, в якій переміг сюрреалізм, саме цим можна пояснити пропагандистські заходи, в межах яких на тимчасово окуповані території прибули вдови російських загарбників", - інформують у ЦНС.
Поїздка організована фондом "Захисники вітчизни". Російські жінки, які втратили своїх чоловіків на війні в Україні, прибувають на тимчасово окуповані українські території для агітації місцевих наслідувати приклад військових РФ.
"За задумом Кремля місцеві мають через емпатію до дурості також стати до лав окупаційної армії. Проте цього не відбувається, і цей карнавал не справляє враження на масовку, яку організовують окупаційні адміністрації", - зазначають у Спротиві.
- 19 квітня повідомлялось, що російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях України так званий орган нагляду за освітою, який контролюватиме школи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе