Вдів російських військових возять на ТОТ агітувати місцевих воювати проти України, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росія - країна, в якій переміг сюрреалізм, саме цим можна пояснити пропагандистські заходи, в межах яких на тимчасово окуповані території прибули вдови російських загарбників", - інформують у ЦНС.

Поїздка організована фондом "Захисники вітчизни". Російські жінки, які втратили своїх чоловіків на війні в Україні, прибувають на тимчасово окуповані українські території для агітації місцевих наслідувати приклад військових РФ.

"За задумом Кремля місцеві мають через емпатію до дурості також стати до лав окупаційної армії. Проте цього не відбувається, і цей карнавал не справляє враження на масовку, яку організовують окупаційні адміністрації", - зазначають у Спротиві.