Росіяни організовуватимуть на ТОТ осередки федеральної служби для контролю шкіл, - Спротив
Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях України так званий орган нагляду за освітою, який контролюватиме школи
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях ворог запускає черговий фейковий державний орган. Цього разу для контролю за освітою", - інформують у ЦНС.
Загарбники мають намір улітку завозити на українські ТОТ росіян, як організовуватимуть осередки федеральної служби з нагляду у сфері освіти. У повідомленні зазначають, що такий орган окупантів фактично контролюватиме школи на ТОТ.
Також акцентується, що українських дітей в окупації головним чином навчають лише російської мови й літератури та "історії". Школи "існують у захоплених регіонах лише з метою масового промивання мізків дітям аби змінити їх самоідентифікацію. Діти днями вчать в основному лише "історію" й "російську мову та літературу", коли тим же технічним предметам уваги не приділяють", - йдеться в повідомленні.
- 13 квітня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни готують тренерів із росгвардійців для навчання учнів кадетських класів "традиційно російського" виду спорту - самбо.
- 12 квітня стало відомо, що російські окупанти змушують дітей на тимчасово окупованих територіях України робити в школах обереги для ЗС РФ.
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