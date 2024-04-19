Росіяни організовуватимуть на ТОТ осередки федеральної служби для контролю шкіл, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог запускає черговий фейковий державний орган. Цього разу для контролю за освітою", - інформують у ЦНС.

Загарбники мають намір улітку завозити на українські ТОТ росіян, як організовуватимуть осередки федеральної служби з нагляду у сфері освіти. У повідомленні зазначають, що такий орган окупантів фактично контролюватиме школи на ТОТ.

Також акцентується, що українських дітей в окупації головним чином навчають лише російської мови й літератури та "історії". Школи "існують у захоплених регіонах лише з метою масового промивання мізків дітям аби змінити їх самоідентифікацію. Діти днями вчать в основному лише "історію" й "російську мову та літературу", коли тим же технічним предметам уваги не приділяють", - йдеться в повідомленні.