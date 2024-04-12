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У школах на ТОТ росіяни змушують дітей робити обереги для окупаційних військ, - Спротив

12 квітня, 2024 п'ятниця
17:08
Війна з Росією діти, злочини росії

Російські окупанти змушують дітей на тимчасово окупованих територіях України робити в школах обереги для ЗС РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Відомо, що українські діти роблять обереги для росіян на уроках праці під наглядом вчителів. Такий примус ворог подає як добровільну ініціативу школярів, але відмовитися створювати обереги неможливо. Їх потім передають окупантам.

"Зауважимо, що раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з РФ вчителів російської мови", - додають у ЦНС. 

  • 26 березня повідомлялося, що росіяни залучили до своїх "молодіжних рухів" понад 100 тис. українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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