У школах на ТОТ росіяни змушують дітей робити обереги для окупаційних військ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що українські діти роблять обереги для росіян на уроках праці під наглядом вчителів. Такий примус ворог подає як добровільну ініціативу школярів, але відмовитися створювати обереги неможливо. Їх потім передають окупантам.

"Зауважимо, що раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з РФ вчителів російської мови", - додають у ЦНС.