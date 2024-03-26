Росія на ТОТ залучила понад 100 тис. дітей до пропагандистських організацій, - громадські активісти
Росіяни залучили до своїх "молодіжних рухів" понад 100 тис. українських дітей на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомила на пресконференції в Укрінформі "Вкрадене дитинство. Як Росія готує до війни українських дітей в окупації та депортації" голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна, передає Укрінформ.
"Зараз на окупованих територіях проживає понад 1,6 млн дітей, 615 тис. із них - шкільного віку. Ми окремо виділяємо школярів, адже вони є жертвами системи знищення української ідентичності", - розповіла Суляліна.
Голова Центру громадянської просвіти підкреслила, що ворог нав’язує українським дітям проросійські настрої, зокрема завдяки так званим "військово-патріотичним рухам" РФ - "Юнармія" та "Движение Первых". Згідно з її інформацією, до першої організації входять мінімум 38,5 тис. дітей, а до другої - мінімум 62 тис.
Суляніна додала, що окупанти також створюють "кадетські класи" на ТОТ, у межах яких школярам нав’язують ворожі наративи, навчають посиленої військової підготовки та змушують носити військову форму.
"Дітей із першого класу готують воювати проти їх власної держави, вчать сприймати РФ своєю країною", - наголосила очільниця "Альменди".
- 26 березня стало відомо, що РФ на тимчасово окупованих територіях проводить інформаційну кампанію, аби дискредитувати підпілля, та поширює фейкові листування українських підлітків, яких нібито завербували партизани для організації терактів.
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