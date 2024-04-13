У школах на ТОТ півдня України окупанти запроваджують уроки з виду спорту, яким займався Путін: тренерів готуватимуть росгвардійці
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни готують тренерів із росгвардійців для навчання учнів кадетських класів "традиційно російського" виду спорту - самбо
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Там наголошують, що на загарбаних українських територіях росіяни використовують як зброю все, особливо спорт і культуру. Так, ворог реалізовує проєкт впровадження неолімпійського виду спорту самбо в усі захоплені школи півдня України.
Зазначається, що наразі окупанти формують програму підготовки тренерів із "російського виду спорту".
"Чому саме самбо? Бо це традиційно російський вид спорту, а головне - ним займався міжнародний злочинець Володимир Путін", - пояснюють у ЦНС.
Повідомляється, що тренерів для учнів будуть готувати майстри війни проти цивільного населення - бойовики з росгвардії.
Таким чином окупанти планують зробити самбо обов’язковим для кадетських класів, які росіяни створюють майже у кожній школі з метою подальшої мілітаризації місцевого населення.
- 17 лютого під час проведення спортивних змагань в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Окупанти демонстрували дітям гранатомет, коли демонстрант натиснув на курок. Внаслідок інциденту є травмовані.
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