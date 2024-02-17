В окупованому Мелітополі на дитячих спортивних змаганнях прогримів вибух

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній території України, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на ТОТ", - пише він.

Мешканці окупованого Мелітополя повідомляють, що під час проведення спортивних змагань в спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, через який вилетіли вікна й незабаром почалась термінова евакуація дітей з будівлі. На місце приїхали "швидкі" та "міліция", яка оточила приміщення.

"Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…." - зазначив Федоров.