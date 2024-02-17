В окупованому Мелітополі на дитячих спортивних змаганнях прогримів вибух
17 лютого під час проведення спортивних змагань в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Окупанти оголосили термінову евакуацію дітей з будівлі
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній території України, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на ТОТ", - пише він.
Мешканці окупованого Мелітополя повідомляють, що під час проведення спортивних змагань в спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, через який вилетіли вікна й незабаром почалась термінова евакуація дітей з будівлі. На місце приїхали "швидкі" та "міліция", яка оточила приміщення.
"Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…." - зазначив Федоров.
- Російські окупанти 17 лютого атакували об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя, внаслідок чого без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків.
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