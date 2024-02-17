Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури біля Запоріжжя

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що вибух пролунав у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував обʼєкт інфраструктури на околиці Запоріжжя.

Крім цього, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.