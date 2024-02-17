Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури біля Запоріжжя
Російські окупанти 17 лютого атакували об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що вибух пролунав у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував обʼєкт інфраструктури на околиці Запоріжжя.
Крім цього, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
- У ніч проти суботи, 17 лютого, російські окупанти завдали удару по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.
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