Війська РФ вночі обстріляли Куп'янськ: постраждали двоє людей
У ніч проти суботи, 17 лютого, російські окупанти завдали удару по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворог здійснив обстріл Куп‘янська близько 02:35.
Влучання сталося у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни та покрівля. Крім того, у сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, пошкодило покрівлю.
Внаслідок атаки РФ поранення дістали 75-річний чоловік і 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці, минулося без госпіталізації.
- Тим часом у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинувачують Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе