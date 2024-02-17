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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ вночі обстріляли Куп'янськ: постраждали двоє людей

17 лютого, 2024 субота
08:53
Війна з Росією Обстріл Куп'янська 17 лютого

У ніч проти суботи, 17 лютого, російські окупанти завдали удару по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог здійснив обстріл Куп‘янська близько 02:35.

Влучання сталося у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни та покрівля. Крім того, у сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, пошкодило покрівлю.

Внаслідок атаки РФ поранення дістали 75-річний чоловік і 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці, минулося без госпіталізації.

  • Тим часом у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинувачують Україну.
Теги:
Україна
російська армія
Харківщина
Куп'янськ
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