Війська РФ вночі обстріляли Куп'янськ: постраждали двоє людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог здійснив обстріл Куп‘янська близько 02:35.

Влучання сталося у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни та покрівля. Крім того, у сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, пошкодило покрівлю.

Внаслідок атаки РФ поранення дістали 75-річний чоловік і 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці, минулося без госпіталізації.