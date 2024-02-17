Росіяни заявили про атаку безпілотників на чотири області РФ

Про це повідомляють губернатори російських регіонів у тг-каналах.

Так, за словами очільника Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова, у Губкінському міському окрузі ближче до ранку спрацювала система ППО - начебто збито 2 БПЛА в районі села Вісла Дубрава. За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Крім того, збивали безпілотники й у Калузькій області. Як повідомив губернатор Владислав Шапша, вночі на території Людинівського району засобами ППО збито начебто 4 БПЛА, а потім ще один там же.

"За інформацією працюючих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає", - написав Шапша.

Він додав, що ще два дрони було знищено на території Козельського району.

До флешмобу атак доєднався губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він також звинуватив "українських терористів" в атаці БПЛА і заявив про 5 збитих дронів П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами.

Пізніше про атаку заявив очільник Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, осійська ППО на підльоті до Воронежа знищили три безпілотники. У МНС РФ підтвердили, що у регіони осколками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку на Туркменському проїзді у Воронежі, але постраждалих начебто немає.