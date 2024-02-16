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Росія звинуватила Україну в атаці 5 безпілотників

16 лютого, 2024 п'ятниця
06:32
Війна з Росією обстріл, ППО

Вранці п'ятниці, 16 лютого, міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці 5 безпілотників. Вночі буцімто працювала російська ППО

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила один безпілотник над Бєлгородською областю й ще 4 - над акваторією Чорного моря.

  • 15 лютого російська влада звинуватила Україну у нібито ударі по торгівельному центру в Бєлгороді. Натомість міноборони РФ каже про збиття 14 "реактивних снарядів".
Теги:
Крим
ППО
російська армія
безпілотник
Бєлгород
Чорне море
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