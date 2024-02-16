Росія звинуватила Україну в атаці 5 безпілотників
Вранці п'ятниці, 16 лютого, міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці 5 безпілотників. Вночі буцімто працювала російська ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто знищила один безпілотник над Бєлгородською областю й ще 4 - над акваторією Чорного моря.
- 15 лютого російська влада звинуватила Україну у нібито ударі по торгівельному центру в Бєлгороді. Натомість міноборони РФ каже про збиття 14 "реактивних снарядів".
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