РФ звинуватила Україну в ударі по торговельному центру в Бєлгороді: кажуть про загиблих та поранених

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

За його словами, у Бєлгороді буцімто загинули 5 людей, зокрема дитина. Крім цього 18 - отримали поранення, 5 з яких - діти.

"У місті Бєлгород різні руйнування виявлено у семи приватних домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та паркани. У п'яти багатоквартирних будинках у кількох квартирах вибиті вікна, близько 5 автомобілів пошкоджені осколками. Також пошкоджений один магазин та територія одного із промислових підприємств", - написав Гладков.

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Крім цього, у Бєлгородському районі у селищі Шагарівка зафіксовані нібито пошкодження приватних будинків та автівки.

Натомість росЗМІ пишуть про те, що уламки ракети буцімто впали на магазин "Магніт" та територію школи №42.

Міноборони РФ каже про роботу ППО

"Близько 12:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.

Російська ППО буцімто знищила 14 "реактивних снарядів" над територією Бєлгородської області.