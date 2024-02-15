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В Алтаї пролунав вибух на оборонному підприємстві: влада каже про "технологічний процес"

15 лютого, 2024 четвер
11:50
Світ Ілюстративне фото

У четвер, 15 лютого, у районі оборонного підприємства в Алтайському краї пролунав вибух. Натомість влада заявляє про "технологічний процес"

Про це пише російський тг-канал "Сибирский Экспресс".

Зазначається, що місцеві жителі спершу почули гучний вибух, потім потужну ударну хвилю, від якої, як вони кажуть, деренчали вікна.

Пізніше мер міста Віктор Щигрєв відреагував на ситуацію та заявив, що це пов'язано з "технологічним процесом".

"Сьогодні бійчани почули хлопок в районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає", - написав він.

Довідка. "Алтай" - це оборонно-промислове підприємство належить АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки", яке, своєю чергою, входить до держкорпорації "Роскосмос". Науково-виробничий центр знаходиться у списках санкцій ЄС, США, України та Японії.

  • Також сьогодні у Курській області РФ була пожежа на нафтобазі – місцева влада звинувачує Україну в атаці ударними дронами.
Теги:
Росія
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