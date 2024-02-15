У Курській області РФ горить нафтобаза. Місцева влада говорить про атаку з боку України
У Курській області РФ пожежа на нафтобазі – місцева влада звинувачує Україну в атаці ударними дронами
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