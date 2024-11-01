Окупанти на ТОТ можуть збільшити мобілізаційний ресурс, але не за рахунок українців, - правозахисник Лисянський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У росіян є свої графіки, цифри щодо мобілізації на окупованих територіях. Якщо вони дуже сильно напружаться, то можуть з кожної частини окупованої області рекрутувати приблизно до 10 тис. людей. Це за умови, якщо окупанти залучать до цього всі свої сили. Однак слід зазначити, що кожного місяця відбувається відтік місцевого населення з окупованої території. Як приклад, нещодавно я показував внутрішню документацію окупаційної адміністрації по місту Енергодар, де з 2023 рік по 2024 рік населення зменшилося на 65%. І це документація самих же окупантів. Тому те, що зараз вони можуть максимально рекрутувати - не факт, що таку ж цифру мобілізують у майбутньому", - зауважив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

За його словами, етнонаціональний склад населення змінюється на тимчасово окупованих територіях. Українців, проукраїнських громадян України на окуповані території не пускають, намагаються їх звідти викинути.

"Заселяють окуповані території мігрантами з Середньої Азії, чеченцями та іншими. Окупаційні адміністрації дуже серйозно обговорюють та планують будувати мечеті у містах на ТОТ. Тому мобілізаційний ресурс там може збільшитися не за рахунок громадян України, бо їх звідти виганяють і не пускають, а саме за рахунок мігрантів, які заселяють окуповану територію. Також зараз ув'язнених зі всіх тюрем РФ відправляють відбувати покарання саме на окуповані території, тому що їх швидше звідти мобілізувати. Адже проблематично доставляти групу ув'язнених з Уралу на Донбас, коли ця група вже відбуває покарання на ТОТ, відповідно, так буде оперативніше та швидше. Таким чином окупанти намагаються збільшити мобілізаційний потенціал окупованих територій", - резюмував Лисянський.