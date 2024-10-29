На ТОТ окупанти змушують дітей присягати на вірність Росії, - Спротив
На тимчасово окупованій території Луганщини 16 школярів змусили присягнути на вірність Росії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там зазначили, що в Первомайській гімназії ім. Малютіна на ТОТ Луганщини після місяця навчань з основ військової справи 15 п'ятикласників та один восьмикласник прийняли присягу на вірність Росії.
"Мілітаризація дітей на окупованих територіях України швидко зростає: у Старобільську місцевий "кадетський" корпус готується збільшити свої потужності в п’ять разів, аби прийняти щонайменше 500 дітей від 12 років", - додали у Спротиві.
- Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали готуватися до виборів у держдуму РФ, які мають відбутися у 2026 році. Основною ареною для маніпуляцій обрали Луганщину та Донеччину.
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