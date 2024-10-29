На ТОТ окупанти змушують дітей присягати на вірність Росії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там зазначили, що в Первомайській гімназії ім. Малютіна на ТОТ Луганщини після місяця навчань з основ військової справи 15 п'ятикласників та один восьмикласник прийняли присягу на вірність Росії.

"Мілітаризація дітей на окупованих територіях України швидко зростає: у Старобільську місцевий "кадетський" корпус готується збільшити свої потужності в п’ять разів, аби прийняти щонайменше 500 дітей від 12 років", - додали у Спротиві.