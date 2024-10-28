Росіяни на ТОТ почали готуватися до виборів у держдуму РФ: до яких маніпуляцій вдаються
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали готуватися до виборів у держдуму РФ, які мають відбутися у 2026 році. Основною ареною для маніпуляцій обрали Луганщину та Донеччину
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що у 2025 році центральна виборча комісія Росії має затвердити нову схему одномандатних округів на заміну ухваленій у 2015 році.
За даними ОВА, основний критерій, що враховуватиметься при "нарізанні" округів і визначенні їхньої кількості – загальна чисельність населення на захоплених територіях.
"Основна арена для маніпуляцій – так звані ЛНР та ДНР, куди масово завозять жителів віддалених регіонів РФ, сім’ї російських військових, дешеву робочу силу. Де саме вони будуть голосувати – на окупованих територіях чи вдома – немає значення. Чи залишаться живими на той момент російські військові – ЦВК РФ теж не хвилює. Головне – реєстрація", - розповів голова Луганської ОВА.
Він додав, що ще однією лазівкою для маніпуляцій окупантів буде кількість місцевого населення, що повернулася або приїде в день виборів.
Наголошується, що місцеві окупаційні органи влади можуть подати до Росії будь-які цифри з цього приводу.
- У березні Кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що також проходили і на захоплених росіянами українських територіях.
- Актуальне
- Важливе