Росіяни на ТОТ почали готуватися до виборів у держдуму РФ: до яких маніпуляцій вдаються

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що у 2025 році центральна виборча комісія Росії має затвердити нову схему одномандатних округів на заміну ухваленій у 2015 році.

За даними ОВА, основний критерій, що враховуватиметься при "нарізанні" округів і визначенні їхньої кількості – загальна чисельність населення на захоплених територіях.

"Основна арена для маніпуляцій – так звані ЛНР та ДНР, куди масово завозять жителів віддалених регіонів РФ, сім’ї російських військових, дешеву робочу силу. Де саме вони будуть голосувати – на окупованих територіях чи вдома – немає значення. Чи залишаться живими на той момент російські військові – ЦВК РФ теж не хвилює. Головне – реєстрація", - розповів голова Луганської ОВА.

Він додав, що ще однією лазівкою для маніпуляцій окупантів буде кількість місцевого населення, що повернулася або приїде в день виборів.

Наголошується, що місцеві окупаційні органи влади можуть подати до Росії будь-які цифри з цього приводу.