За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

У центральній виборчій комісії РФ написали, що підтримка Путіна становить 87,34%. Іншим так званим кандидатам у президенти в ЦВК Росії станом на ранок 18 березня написали такі цифри:

Микола Харитонов - 4,31%

Владислав Даванков - 3,79%

Леонід Слуцький – 3,19%.

До шостої ранку за київським часом у ЦВК РФ "підрахували" 99,43% протоколів. Цифри суттєво не змінили. За інформацією російського пропагандистського інформаційного агентства ТАСС, підтримка Путіна на той час становила 87,32%.

При цьому, згідно зі статистикою ЦВК, надомним голосуванням скористався 11 916 181 виборець – цифра більш ніж удвічі перевищує дані на попередніх "виборах президента" РФ, у 2018 році.

Озвучений у ЦВК результат Путіна є максимальним за всі п'ять разів, коли він висувався президентом Росії, з 2000 року. 2018 року, він переобрався із 76,7% голосів.

У центрвиборчкомі кажуть, що явка виборців попередньо становила 74,2%. Водночас журналісти зауважують, що явку "намалювали" щонайменше в кількох десятках регіонів – на виборчих дільницях були однакові значення. Це фіксували в Дагестані, Кемеровській, Білгородській, Іванівській областях.

Рух на захист прав виборців "Голос" написав про низку порушень під час голосування та підрахунку голосів: вкидання, "карусельне голосування", централізоване голосування бюджетників тощо. Президентську кампанію "Голос" назвав "найбільш беззмістовною" в історії сучасної Росії, коли кандидати навіть не намагалися імітувати реальне бажання брати участь у виборах і боротися за голоси виборців.

За даними "ОВД-Інфо", за час голосування на так званих виборах президента Росії затримано понад сотню людей у 21 місті. Найбільше – в Казані та Москві.

Реакція світу на так звані вибори президента РФ

"Президентські вибори в Росії не можна вважати законними, вільними та чесними", - заявили в міністерстві закордонних справ Польщі.

Так нагадали, що голосування проходило в умовах найжорстокіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір. Також із порушенням міжнародного права, "вибори" організували на тимчасово окупованих територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, а також на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, так зване голосування проводили у молдовському Придністров'ї та регіонах, що належать Грузії, Цхінвал/Південна Осетія та Абхазія.

"Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними та чесними, - наголосили в МЗС Польщі [...] - Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, у тому числі політичні, військова цензура, політично мотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ні вільними, ні чесними. Польща послідовно та рішуче засуджує подібні дії. Ми також заперечуємо проти недопуску незалежних російських спостерігачів до участі у спостереженні за процесом голосування та незапрошення спостерігачів ОБСЄ".

У Польщі наголосили, що Варшава не визнаватиме результатів так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, рішення проводити які є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і не може розглядатися інакше як чергова спроба підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Тож Росія має понести відповідальність за їхню організацію та проведення на українських територіях.

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Польща також закликає Росію негайно і беззастережно вивести свої війська та озброєння з української території та повторює свій заклик до російської влади про негайне звільнення всіх політичних ув'язнених, які незаконно утримуються у російських в'язницях", - зазначено в заяві.

"Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, результат нікого не дивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", - зазначили в міністерстві закордонних справ Німеччини.