"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі": Зеленський прокоментував псевдовибори Путіна
У неділю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський прокоментував так звані президентські вибори в Росії та заявив, що Володимир Путін має закінчити свою діяльність на лаві підсудних у Гаазі
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - заявив президент.
Зеленський також подякував кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, "які називають і називатимуть ці речі своїми іменами". За його словами, усе, що Росія робить на тимчасово окупованій території України, є злочином.
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"Він боїться найбільше тільки одного - справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі - саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - додав Зеленський.
- 15 березня 55 країн та Євросоюз засудили "вибори президента РФ", які організувала Росія на тимчасово окупованих територіях України.
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