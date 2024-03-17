У Росії палять виборчі скриньки. Медведєв вважає це держзрадою
Дімон Алкоголійович видав чергову маячню
Написав, що за підпал виборчих скриньок мають притягати саме як за державну зраду у формі надання іноземній державі якоїсь допомоги під час війни.
По-перше, уже не перший рік цей хр*н пише про "колишню Україну", "київський режим", "київську владу".
Отже, держава України таки існує. Це перше, що він визнав і розмазав тонким шаром всю ту маячню, яку оприлюднював раніше.
По-друге, Дімон Алкоголійович визнав, що існує війна, а не СВО. І його уже час карати за це з усією суворістю КК РФ. Адже інших громадян РФ за це карають регулярно.
Читайте також: Псевдовибори Путіна: Росія переймає досвід Ліберії
І, нарешті, рашисти уже давно заплутались у трьох соснах.
Вони постійно кажуть про дві речі — що українського народу не існує, бо це все один російський народ, і що вони борються проти нацистів.
Тоді які це нацисти, мабуть, російські? І кремляді борються проти російських нацистів чи як?
Коротко кажучи: "Умом Россию не понять".
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе