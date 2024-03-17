Написав, що за підпал виборчих скриньок мають притягати саме як за державну зраду у формі надання іноземній державі якоїсь допомоги під час війни.

По-перше, уже не перший рік цей хр*н пише про "колишню Україну", "київський режим", "київську владу".

Отже, держава України таки існує. Це перше, що він визнав і розмазав тонким шаром всю ту маячню, яку оприлюднював раніше.

По-друге, Дімон Алкоголійович визнав, що існує війна, а не СВО. І його уже час карати за це з усією суворістю КК РФ. Адже інших громадян РФ за це карають регулярно.

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І, нарешті, рашисти уже давно заплутались у трьох соснах.

Вони постійно кажуть про дві речі — що українського народу не існує, бо це все один російський народ, і що вони борються проти нацистів.

Тоді які це нацисти, мабуть, російські? І кремляді борються проти російських нацистів чи як?

Коротко кажучи: "Умом Россию не понять".

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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