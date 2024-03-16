ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.

Серед країн підписантів Україна, Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Парагвай, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Уругвай та Європейський Союз.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явною неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

Країни закликали всі держави, міжнародні організації і спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй не визнавати жодних змін РФ статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також будь-яких чи всіх Донецької, Херсонської, Луганської чи Запорізької областей України, а також утримуватися від будь-яких дій чи угод, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу.

"Вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ми повторюємо заклик Генеральної Асамблеї до Російської Федерації припинити агресивну війну проти України та негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили підписанти.

Вони підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються й на її територіальні води.