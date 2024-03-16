Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України

ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України

16 березня, 2024 субота
11:47
Світ

15 березня 55 країн та Євросоюз засудили "вибори президента РФ", які організувала Росія на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.

Серед країн підписантів Україна, Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Парагвай, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Уругвай та Європейський Союз.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явною неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

Країни закликали всі держави, міжнародні організації і спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй не визнавати жодних змін РФ статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також будь-яких чи всіх Донецької, Херсонської, Луганської чи Запорізької областей України, а також утримуватися від будь-яких дій чи угод, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу.

"Вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ми повторюємо заклик Генеральної Асамблеї до Російської Федерації припинити агресивну війну проти України та негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили підписанти.

Вони підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються й на її територіальні води.

  • Україна закликала міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на тимчасово окуповані території, а медіа – не називати фейкове волевиявлення виборами. Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.
  • Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
  • З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
  • 15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.
  • Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.
Теги:
Україна
Росія
вибори
вибори президента
вибори в Росії
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Володимир Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах
Карта бойових дій: Авдіївка
15 березня, 2024 п'ятниця
На три бригади сьогодні наступає армія: військовослужбовець Кухарчук про ситуацію на Авдіївському напрямку
ОТРК "Іскандер-М"
15 березня, 2024 п'ятниця
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 березня
13:10
Гривня, 1000 гривень, гроші
Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші
13:03
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Щоб без символіки СРСР: у Казахстані змінять герб
13:00
Бєлгород
На найближчі дні у Білгороді та області зачиняють торговельні центри, школи та дитсадки
12:50
Особи з інвалідністю
За рік у РФ рекордно побільшало чоловіків-інвалідів
12:40
У Каховське водосховище почала повертатися вода
12:35
"парад" у Москві 9 травня
Німецькі спецслужби вважають, що РФ зможе напасти на НАТО з 2026 року, - Business Insider
12:15
кібератака
"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"
12:05
Ексклюзив
Брак фахівців, аптечок і броньованої техніки для евакуації: медикиня Сарнацька розповіла про ситуацію на фронті
12:03
OPINION
Анатолій Амелін
Китай найзацікавленіший у завершенні війни Росії проти України
11:45
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами 15 березня: 21 людина загинула, понад 50 - у лікарнях
11:39
Весна у Києві
Потепліє всюди, окрім заходу: прогноз погоди в Україні 17 березня від Наталки Діденко
11:30
Вибори у Росії
На Луганщині окупанти збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі
11:19
відключення електроенергії
Унаслідок бойових дій без світла залишаються абоненти з 7 регіонів України: ситуація в енергосистемі станом на 16 березня
10:59
Ексклюзив
Зеленський, Шольц і Макрон
Попри взаємні "уколи" між Німеччиною та Францією, у ЄС шукають спільне бачення щодо допомоги Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:57
Ірина Верещук
Верещук заявила, що коли на польсько-українському кордоні буде спільний контроль, то буде й довіра між країнами
10:53
В Україну з Польщі намагалися незаконно ввезти партію автозапчастин з маркуванням РФ
10:50
ЗСУ, мобілізація
"Київ планує мобілізувати 3 млн бездітних жінок": у мережі поширюють черговий фейк
10:37
Ексклюзив
Путін
Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко
10:30
"Кожен російський убивця повинен відповідати": Зеленський нагадав про другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі
10:22
російський добровольчий корпус РДК
Російські добровольці спростували фейк про нібито знищення РДК і взяли в полон військових РФ
10:10
авто з російськими номерами на кордоні
Фінляндія заборонила впускати автівки на російських номерах
10:03
Оновлено
Білгород РФ
У Росії заявили про атаки на два НПЗ у Самарській області: на Білгородщині нібито є загиблі та постраждалі
10:01
OPINION
Віктор Каспрук
Кінець "терміну придатності" Путіна
10:00
Крим
10 років з дня проведення незаконного референдуму в Криму: як відбувалося захоплення півострова
09:54
Віктор Поліщук
Власник "Гуллівера" та "Ельдорадо" Поліщук виїжджав за кордон з підробленими документами під виглядом волонтера, - "Схеми"
09:49
окупанти, орки
Два прямокутники: у Маріуполі помітили рух техніки росіян з новим маркуванням у бік Бердянська
09:17
Кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у води Тайваню, куди їм заборонено
09:13
Ентоні Блінкен
Блінкен: США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від енергоносіїв РФ
09:05
Володимир Кличко
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, - Володимир Кличко
08:48
Огляд
Невідомий Чингісхан, амазонки Моссаду і 29 куль у тілі вбивці - 5 книг, які навчать стійкості
08:39
Литва прапор
Литва запропонувала Україні розвивати технології безпілотників у країні ЄС
08:15
Александр Шалленберг
Голова МЗС Австрії: Путін – перший очільник Кремля, який використовує газ як зброю
08:12
Ємен, хусити
Хусити атакували танкер зі зрідженим газом у Червоному морі
08:02
OPINION
Олег Манчура
2017: Макрон і Анна Київська. 2024: Макрон і армія в Києві
07:59
Аналітика
План "Б" для України – якщо США не допоможуть
07:45
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони знищили 1160 окупантів, 21 танк і 14 БПЛА
07:23
Ексчиновника Міноборони Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання
07:08
Одеса обстріл
США припустили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях
06:56
У США підліток отримав 40 років ув'язнення за підпал будинку
06:38
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 2 ворожі "шахеди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV