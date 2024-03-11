Росіяни розпочали дострокові псевдовибори Путіна на ТОТ Луганщини, - начальник ОВА

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook.

"Таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив Лисогор.

За його словами, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".

Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.