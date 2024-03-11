Росіяни розпочали дострокові псевдовибори Путіна на ТОТ Луганщини, - начальник ОВА
З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook.
"Таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив Лисогор.
За його словами, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".
Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.
- 2 березня Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи, в етері Еспресо зазначив, що окупанти відвели три тижні на псевдовибори, аби встигнути зігнати людей до виборчих дільниць на ТОТ.
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