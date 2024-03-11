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Росіяни розпочали дострокові псевдовибори Путіна на ТОТ Луганщини, - начальник ОВА

11 березня, 2024 понедiлок
10:08
Війна з Росією вибори до Держдуми

З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook.

"Таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив Лисогор.

За його словами, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".

Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.

  • 2 березня Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи, в етері Еспресо зазначив, що окупанти відвели три тижні на псевдовибори, аби встигнути зігнати людей до виборчих дільниць на ТОТ.

Теги:
Україна
Володимир Путін
Луганщина
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
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