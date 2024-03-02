Більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, - правозахисник Лисянський

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми відстежували процес псевдовиборів і у вересні минулого року, і зараз. Якби люди масово зголосилися йти на псевдовибори, то окупанти не робили б строк голосування понад три тижні. Вони зробили три тижні, бо люди не хочуть йти, тому потрібен був час, щоб окупантські органи загнали людей до виборчих дільниць. А у вересні 2023 року було на голосування відведено 11 днів, але навіть і за 11 днів не встигли це зробити. Тепер окупанти зробили три тижні, а потім ще три додаткових дні, коли підуть голосувати окупаційні адміністрації", - прокоментував правозахисник.

Павло Лисянський резюмував, що більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, тому окупанти й зробили ці три тижні.