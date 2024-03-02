Більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, - правозахисник Лисянський
Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи, зазначив, що окупанти відвели три тижні на псевдовибори, аби встигнути зігнати людей до виборчих дільниць на ТОТ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Ми відстежували процес псевдовиборів і у вересні минулого року, і зараз. Якби люди масово зголосилися йти на псевдовибори, то окупанти не робили б строк голосування понад три тижні. Вони зробили три тижні, бо люди не хочуть йти, тому потрібен був час, щоб окупантські органи загнали людей до виборчих дільниць. А у вересні 2023 року було на голосування відведено 11 днів, але навіть і за 11 днів не встигли це зробити. Тепер окупанти зробили три тижні, а потім ще три додаткових дні, коли підуть голосувати окупаційні адміністрації", - прокоментував правозахисник.
Павло Лисянський резюмував, що більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, тому окупанти й зробили ці три тижні.
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- Як повідомили у Центрі національного спротиву, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах.
- На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні. Дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
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