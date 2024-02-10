На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
Дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
За його словами, рашисти:
- прийдуть у кожен дім, щоб під прицілом автоматів змусити проголосувати кожного мешканця;
- завезуть на виборчі дільниці, адреси яких приховують, військових, колаборантів і бюджетників, щоб зробити картинку для пропагандистського ТБ;
- намалюють будь-яку кількість голосів за диктатора, бо "неважливо, як голосують, важливо – як рахують"
Федоров додає, що вся ця брехня на тимчасово окупованих територіях потрібна лише для того, щоб показати диктатору "всенародну підтримку" і спробувати вчергове надурити весь світ казочками про "добровільний вибір" мешканців ТОТ.
Він також нагадав, що будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях України – незаконні, а їхні організатори будуть переслідуватися законом.
- 8 грудня 2023 року Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024-му. Псевдовибори президента Росії вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
- Як повідомили у Центрі національного спротиву, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах
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