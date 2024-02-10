На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

За його словами, рашисти:

прийдуть у кожен дім, щоб під прицілом автоматів змусити проголосувати кожного мешканця;

завезуть на виборчі дільниці, адреси яких приховують, військових, колаборантів і бюджетників, щоб зробити картинку для пропагандистського ТБ;

намалюють будь-яку кількість голосів за диктатора, бо "неважливо, як голосують, важливо – як рахують"

Федоров додає, що вся ця брехня на тимчасово окупованих територіях потрібна лише для того, щоб показати диктатору "всенародну підтримку" і спробувати вчергове надурити весь світ казочками про "добровільний вибір" мешканців ТОТ.

Він також нагадав, що будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях України – незаконні, а їхні організатори будуть переслідуватися законом.