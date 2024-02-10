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Війна з Росією: хроніка
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На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні

10 лютого, 2024 субота
00:55
Війна з Росією Путін

Дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

За його словами, рашисти: 

  • прийдуть у кожен дім, щоб під прицілом автоматів змусити проголосувати кожного мешканця;
  • завезуть на виборчі дільниці, адреси яких приховують, військових, колаборантів і бюджетників, щоб зробити картинку для пропагандистського ТБ;
  • намалюють будь-яку кількість голосів за диктатора, бо "неважливо, як голосують, важливо – як рахують"

Федоров додає, що вся ця брехня на тимчасово окупованих територіях потрібна лише для того, щоб показати диктатору "всенародну підтримку" і спробувати вчергове надурити весь світ казочками про "добровільний вибір" мешканців ТОТ.

Він також нагадав, що будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях України – незаконні, а їхні організатори будуть переслідуватися законом.

  • 8 грудня 2023 року Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024-му. Псевдовибори президента Росії вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
  • Як повідомили у Центрі національного спротиву, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах
Теги:
Новини
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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