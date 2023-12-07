У РФ визначили дату виборів президента
У Росії назвали дату проведення президентських виборів: 17 березня 2024 року. Набуття чинності постанови фактично дасть старт виборчій кампанії
Про це пише ТАСС.
Зазначається, що рішення ухвалили одноголосно, за нього проголосували 162 депутати.
Як розповів голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас, набуття чинності постанови фактично дасть старт виборчій кампанії.
Вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.
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