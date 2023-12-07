У РФ визначили дату виборів президента

Про це пише ТАСС.

Зазначається, що рішення ухвалили одноголосно, за нього проголосували 162 депутати.

Як розповів голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас, набуття чинності постанови фактично дасть старт виборчій кампанії.

Вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.