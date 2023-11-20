Кремль повідомив регіонам, який результат у Путіна має бути на виборах у 2024 році, - росЗМІ

Про це пише російське РБК.

Зазначається, що на виборах президента РФ у 2024 році планується триденне голосування - з 15 по 17 березня. Голова тамтешнього ЦВК сказала, що передбачається одна хвиля обходу виборців - "щоб не набридати". Однак, це ще не остаточне рішення. Не виключено, що хвилі буде дві, - це залежатиме від конкретного регіону та бажання регіональної влади.

Крім того, у РФ повідомили, що передбачається розміщувати два види білбордів. Спочатку з датами виборів, потім із гаслом кампанії. Також йшлося про три агітаційні хвилі у ЗМІ.

Водночас у Кремлі, готуючись до виборчої кампанії, виходять із того, що Володимир Путін піде на новий термін. Джерела РБК заявляють, що на одному з семінарів було озвучено рейтинг довіри чинного президента - 79% і схвалення - 76%. Там не уточнили, чиї це дані, але згідно з останнім опитуванням ВЦВГД рейтинг довіри Путіна становить 78,8%, схвалення - 75,7%.

Крім того, орієнтири за показниками явки у Росії називали як "70% плюс". Такі показники пояснили тим, що "зараз особлива ситуація, йде СВО, потрібна висока підтримка".

Пізніше для віцегубернаторів Кремль позначив орієнтир за результатом "основного кандидата" - "75% плюс". Повідомляється, що віцегубернатори з внутрішньої політики також отримали індивідуальний KPI (ключові показники ефективності - ред.) для кожного регіону.

Також у Росії бояться ризиків, що можуть "розкачати ситуацію" ззовні, включаючи міжнаціональну та міжконфесійну згоду. Росіяни "мотивують" прихильників "основного кандидата" не відсиджуватися під час виборів удома. ЗМІ повідомляє, що великим компаніям та держкорпораціям РФ наказали агітувати своїх співробітників взяти участь у голосуванні.

Знову йшлося про тріаду "було - стало - буде", яка має на увазі, що громадяни мають знати про досягнення Росії за правління Володимира Путіна.