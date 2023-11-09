Путін у своїй президентській кампанії уникатиме теми війни в Україні, - ISW
Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики, посилаючись на російське опозиційне ЗМІ повідомили, що за словами двох джерел в Адміністрації президента РФ, президентська кампанія Путіна має на меті представити його як лідера, який зробив Росію "острівцем спокою".
Джерела стверджували, що рейтинги Путіна зростають після виступів, у яких він критикує Захід, і що російська державна пропаганда сприятиме цьому, дедалі частіше публікуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність США підтримати Україну та Ізраїль одночасно.
Джерело також повідомило, що кампанія акцентуватиме увагу на війні в Україні лише за умови "дуже серйозного російського успіху" на фронті. Повідомляється, що Путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця.
Аналітики зазначили, що до цього Путін вже применшував російські наступальні зусилля під Авдіївкою, називаючи це "активною обороною", що відповідає вищесказаному.
Повідомляється, що підтримувана Кремлем партія "Єдина Росія" також усвідомила, що використання війни в Україні у своїх виборчих кампаніях напередодні виборів до Держдуми у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним.
"Однак занепокоєння в Кремлі та "Єдиній Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що вони стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах. Ця підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна мобілізувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", - зазначили аналітики.
- 6 листопада Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували.
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