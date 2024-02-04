Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ на окупованих територіях готує "спостерігачів" серед студентів на президентських виборах

РФ на окупованих територіях готує "спостерігачів" серед студентів на президентських виборах

4 лютого, 2024 неділя
23:29
Війна з Росією вибори до Держдуми

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах

Про це пише ЦНС.

Зазначається, що окупаційна адміністрація поставила університетам план з кількості студентів для "роботи на виборах". Кожен університет має визначити студентів, які будуть "спостерігачами", а потім їх проінструктують щодо майбутніх фальсифікацій.

"Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях", - йдеться у повідомленні.

  • 8 грудня Володимир Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
  • Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
  • Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їхньої організації та проведення.

Теги:
Росія
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
3 лютого, 2024 субота
Фінал Нацвідбору Євробачення-2024: у Дії виник технічний збій, голосування продовжили до 4 лютого
4 лютого, 2024 неділя
На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь
Авдіївка
4 лютого, 2024 неділя
Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Лазуткін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 лютого
23:57
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаках БПЛА на Брянську область
23:36
Зеленський та Залужний
"Нам потрібне перезавантаження": Зеленський щодо питання про звільнення Залужного
23:21
Ексклюзив
Анджей Дуда
"Випадок емоційного зриву": дипломат Огризко прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України
23:07
Джон Кірбі
США пообіцяли нові атаки на цілі, пов'язані з Іраном на Близькому Сході
22:39
фейк
"У Києві можуть знищити більш ніж 70 храмів канонічної УПЦ": російська пропаганда поширює новий фейк
22:35
Ексклюзив
суд гаага
"Розвиток процесу буде нести величезні ризики": юрист Бабін про розгляд справи України проти РФ щодо геноциду в Міжнародному суді ООН
22:26
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
У Німеччині готуються до десятиліть протистояння з Росією, - NYT
22:08
сили ППО
На Сумщині прикордонники знищили ворожий дрон
22:01
Ексклюзив
Україна Євросоюз
У Раді Європи пояснили, що саме перевірятимуть в законодавстві України
21:58
Мі-8 ВКС РФ
Гелікоптер МНС Росії зник із радарів у Карелії
21:48
Оновлено
окупанти орки танк рф
Forbes: 500 танків для наступу на Харківщині - РФ планує захопити Куп'янськ до березня 2024 року
21:44
Карін Жан-П'єр
Білий дім виступив проти законопроєкту щодо підтримки Ізраїлю без допомоги Україні
21:26
Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини
Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини, яка постраждала від атак РФ
21:23
Ексклюзив
Борис Надєждін
Надєждін - це псевдоліберал, який грає на руку Путіну, - дипломат Огризко
21:14
фейк
"Лондон підготував план введення сил НАТО в Україну": росіяни вигадали новий фейк
21:01
Огляд
Бєлгород вибух
Атака на нафтопереробні заводи на території РФ, пожежа в Севастополі біля Бельбеку та знищений катер: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:51
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
"Українська культура - давно європейська культура": представниці України на Євробаченні-2024 про свою перемогу
20:42
паспорт
Окупанти змушують жителів ТОТ писати заяви на відмову від українського громадянства, - ЦНС
20:21
Збірна України з артистичного плавання на ЧС-2023
Українські плавчині вибороли першу нагороду на ЧС-2024 з водних видів спорту
20:17
Джейк Салліван
"Ми не будемо вплутуватися в це": у Білому домі прокоментували ймовірне звільнення Залужного
20:15
Ексклюзив
Ігор Кондратюк
Участь України у Євробаченні, можливо, важливіше, ніж деякі дипломатичні місії, - продюсер Кондратюк
20:10
Оновлено
Співачки Jerry Heil та Alyona Alyona
Україну на Євробаченні-2024 представлятимуть Jerry Heil та Alyona Alyona
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Чи болить вам українське кіно?
19:59
Ексклюзив
Авдіївка
Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Лазуткін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
19:37
Володимир Зеленський
Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ: Зеленський у Кривому Розі обговорив захист міста з повітря
19:31
Ексклюзив
Польща, черги на кордоні
Немає жодних причин для блокування кордону польськими фермерами, - політик Чех
19:23
Ексклюзив
"Харків запізнився з дерусифікацією. Російські ракети на Пушкінській сприяли перейменуванню", - депутатка облради Куц
19:18
Євробачення
Навантаження на Дію під час голосування за фіналіста нацвідбору Євробачення-2024 у 6 разів перевищувало збільшені потужності, - представник сервісу
19:00
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 59 боєзіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:00
Інтерв’ю
Марія Пейчинович-Бурич
Як працюватиме створений в ЄС Реєстр збитків, завданих російською агресією. Розмова Еспресо з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич
19:00
"Пригоди Тедді"
Чари, підступність і любов. Наш ТОП-5 зібрав найказковіші фільми-казки на світі
18:51
Україна ЄС
G-7 та ЄС розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів РФ для відновлення України, - Bloomberg
18:51
Українським біженцям у Литві дозволять ще рік вивчати литовську мову лише за бажанням
18:12
Інтерв’ю
Тоні Радакін, Валерій Залужний і Крістофер Каволі
Після зміни Залужного, ми втратимо час для налагодження нових комунікацій із західними партнерами, - ексречник Генштабу ЗСУ
18:07
На фото: Зеленський
Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині
18:02
OPINION
Сергій Фурса
Чи вимагає Залужний півмільйона мобілізованих?
18:01
Інтерв’ю
ексголова Шевченківського комітету Макаров та культорологиня Гундоров
Відірватися від старих ієрархій та переписати принципи: ексголова Шевченківського комітету Макаров та культорологиня Гундорова про скандали щодо державних премій
17:58
ракета "Гром-Э1"
Для обстрілу середмістя Херсона 2 лютого окупанти використали новітні високоточні ракети "Гром-1", - ЗМІ
17:53
ВПС Польщі
Три місяці обмежень: Польща попередила про польоти військової авіації вздовж кордону з Росією, Білоруссю та Україною
17:21
Дайга Мієріня
"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя": спікери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США надати допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV