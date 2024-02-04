РФ на окупованих територіях готує "спостерігачів" серед студентів на президентських виборах

Про це пише ЦНС.

Зазначається, що окупаційна адміністрація поставила університетам план з кількості студентів для "роботи на виборах". Кожен університет має визначити студентів, які будуть "спостерігачами", а потім їх проінструктують щодо майбутніх фальсифікацій.

"Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях", - йдеться у повідомленні.