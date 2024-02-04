РФ на окупованих територіях готує "спостерігачів" серед студентів на президентських виборах
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах
Про це пише ЦНС.
Зазначається, що окупаційна адміністрація поставила університетам план з кількості студентів для "роботи на виборах". Кожен університет має визначити студентів, які будуть "спостерігачами", а потім їх проінструктують щодо майбутніх фальсифікацій.
"Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях", - йдеться у повідомленні.
- 8 грудня Володимир Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
- Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їхньої організації та проведення.
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