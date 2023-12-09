Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ

МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ

9 грудня, 2023 субота
15:07
Війна з Росією вибори до Держдуми

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що 8 грудня Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента РФ у тому числі і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", - йдеться у заяві відомства.

Зокрема, повідомляється, що включення голосів, отриманих на ТОТ України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ. 

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції", - заявили у міністерстві.

Також у відомстві закликали іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори. Для тих, хто братиме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно з українським законодавством.   

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - підсумували у заяві.

  • Напередодні, 8 грудня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними.
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
президентські вибори
МЗС
МЗС України
окуповані території
Читайте також:
втрати окупантів
9 грудня, 2023 субота
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
окупанти
7 грудня, 2023 четвер
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
Румунія нацменшини вступ України в ЄС
9 грудня, 2023 субота
Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
15:19
"Зуби дракона". Ілюстрація
На півдні окупанти нарощують фортифікації на позиціях
14:58
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі, ракетоносіїв немає
14:49
комендантська година
Адмінвідповідальність за порушення комендантської години: ВР прийняла законопроєкт за основу
14:47
ракета Х-101
У російській ракеті Х-101 російських чипів немає, - Генштаб ЗСУ
14:42
Ексклюзив
Марк Фейгін
Умови Путіна для України: нейтральність і відмова від НАТО, – Фейгін
14:32
Філіппіни
Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі їхніх суден з водометів
14:30
сектор Гази
ХАМАС маскує міни за допомогою дитячих іграшок, - ЦАХАЛ
14:00
OPINION
Олександр Мирний
Вони кращі за нас, тих, хто залишився в тилу...
13:58
скажений кіт
Австралійські вчені дослідили взаємозв'язок між власниками котів та шизофренією
13:58
Оновлено
У центрі Києва демонтували пам'ятник більшовицькому ватажку Щорсу
У центрі Києва демонтували пам'ятник більшовицькому ватажку Щорсу
13:43
Оновлено
Байкало-Амурська магістраль
У "теракті на БАМі" нібито зізнався білорус: його заарештували
13:34
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій метро у Києві: МВС пояснило, як буде організовано рух транспорту на найбільш завантажених ділянках доріг
13:19
Рустем Умєров
Ми готуємо напрацювання на 2024 рік, які дадуть можливість витіснити росіян з Криму, - Умєров
13:17
російські автомобільні номери
Росіяни на ТОТ заборонили з 1 січня пересування автівок з українськими номерами, - ЦНС
13:08
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль посилює бойові дії в Газі після того, як США наклали вето на припинення вогню
13:06
вимкнення електроенергії
В енергосистемі України є незначний дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 9 грудня
13:02
корупція
Дослідження НАЗК показало, що 60 % українців не готові вдаватись до корупції в жодній ситуації
13:00
Ексклюзив
обстріл
Генерал Романенко розповів про зміну тактики РФ під час повітряних атак на Україну
12:48
Авдіївка
Промзона Авдіївки може стати сірою, зима впливає на оборону, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
12:43
зима у львові
Мокрий сніг, туман і хмарність: прогноз погоди на 10 грудня від синоптика Наталки Діденко
12:36
верховна рада
Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо криміналізації контрабанди
12:32
OPINION
Микола Княжицький
Блокування кордону – операція проти України та нової польської влади
12:26
ЗСУ
Росіяни не зменшують активність піхоти на фронті, минулої доби скинули понад 40 авіабомб на Донеччину, - Тарнавський
12:19
Свята Анна
9 грудня: яке відзначаємо свято, його заборони і прикмети
12:05
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри
12:00
OPINION
Борислав Береза
США дадуть гроші. Але невідомо коли
12:00
Херсон
Ввечері окупанти обстріляли Херсон: поранили жінку, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру
11:58
Ярослав Юрчишин
Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова
11:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Російська армія вдарила по Бериславу: 1 загиблий, ще одна людина поранена
11:30
Україна ЄС
Парламент закликає євроінституції підтримати відкриття переговорів щодо членства України в ЄС
10:56
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна розслідує понад 3 тис. воєнних злочинів проти дітей, - генпрокурор
10:11
Маріуполь
Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко
10:06
OPINION
Петро Олещук
Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною
09:58
Раян О'Ніл
У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл
09:40
Disney
Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney
09:38
Бустерна доза
МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19
09:35
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В Україні у кожного п'ятого військового з ампутованими кінцівками був посттурнікетний синдром, - волонтерка Корчинська
09:07
санкції США
Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини
09:00
Огляд
Ніколас Мадуро
Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
08:54
Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV