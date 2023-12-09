МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що 8 грудня Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента РФ у тому числі і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", - йдеться у заяві відомства.

Зокрема, повідомляється, що включення голосів, отриманих на ТОТ України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції", - заявили у міністерстві.

Також у відомстві закликали іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори. Для тих, хто братиме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно з українським законодавством.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - підсумували у заяві.