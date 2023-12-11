ФСБ і міноборони Росії вважають можливим проведення виборів президента на ТОТ України
ФСБ і міноборони РФ вважають можливим проведення виборів президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей
Про це повідомила пресслужба ЦВК Росії, передає ТАСС.
За словами російських пропагандистів, у консультаціях узяли участь заступник голови ЦВК Микола Булаєв, секретар комісії Наталія Бударіна, представники МО РФ та ФСБ Росії, а також гауляйтери тимчасово окупованих територій. Стверджується, що всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів глави держави на окупованих територіях, яких РФ називає "новими суб'єктами".
Що передувало
У серпні "Медуза" писала, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
6 листопада Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії. У Кремлі підготовку до виборів заперечили. Своєю чергою Інститут вивчення війни повідомив, що російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.
8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
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