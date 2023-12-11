ФСБ і міноборони Росії вважають можливим проведення виборів президента на ТОТ України

Про це повідомила пресслужба ЦВК Росії, передає ТАСС.

За словами російських пропагандистів, у консультаціях узяли участь заступник голови ЦВК Микола Булаєв, секретар комісії Наталія Бударіна, представники МО РФ та ФСБ Росії, а також гауляйтери тимчасово окупованих територій. Стверджується, що всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів глави держави на окупованих територіях, яких РФ називає "новими суб'єктами".

Що передувало

У серпні "Медуза" писала, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року. Основний критерій – вік не молодше 50 років.

6 листопада Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії. У Кремлі підготовку до виборів заперечили. Своєю чергою Інститут вивчення війни повідомив, що російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.

8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.