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Росія тестує електронну систему голосувань на виборах для маніпуляцій на користь Путіна, - ISW

5 листопада, 2023 неділя
08:53
Технології путін

Російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна

Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 4 листопада російське видання Meduza повідомило, що портал держпослуг "Госуслуги" розіслав громадянам РФ листи, в яких запрошував протестувати дистанційну електронну систему виборів 15–17 листопада. У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни Росії мають право брати участь у тестуванні.

Уряд Росії офіційно оголосив про тестування 31 жовтня. Водночас видання Meduza повідомило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовувати електронне голосування на президентських виборах.

"Ця публічна підготовка до виборів примітна, оскільки Путін не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали виставляти Путіна як єдиного життєздатного кандидата", - наголосили в ISW.

  • Напередодні у звіті міністерства оборони Великої Британії зазначили, що попри те, що чинний президент РФ Володимир Путін досі офіційно не оголосив про свою участь у виборах 2024 року, його виборча кампанія розпочнеться у листопаді. Акцентом у ній буде Росія як держава, що потребує захисту. Водночас до виборів Путін навряд чи оголосить ще одну мобілізацію.
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