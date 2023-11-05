Росія тестує електронну систему голосувань на виборах для маніпуляцій на користь Путіна, - ISW

Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 4 листопада російське видання Meduza повідомило, що портал держпослуг "Госуслуги" розіслав громадянам РФ листи, в яких запрошував протестувати дистанційну електронну систему виборів 15–17 листопада. У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни Росії мають право брати участь у тестуванні.

Уряд Росії офіційно оголосив про тестування 31 жовтня. Водночас видання Meduza повідомило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовувати електронне голосування на президентських виборах.

"Ця публічна підготовка до виборів примітна, оскільки Путін не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали виставляти Путіна як єдиного життєздатного кандидата", - наголосили в ISW.