Президентські вибори у РФ: британська розвідка розповіла, чого чекати від виборчої кампанії Путіна

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Володимир Путін майже напевно балотуватиметься знову, попри те, що він ще публічно не оголосив про свій намір зробити це.



Британська розвідка припускає, що виборча кампанія Путіна неофіційно почнеться в листопаді 2023 року.



"Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації", - наголошують в міноборони Британії.



Там також зазначають, що виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів - наратив, який часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади Путіним.



"Під час підготовки до виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде реалізована до президентських виборів у березні 2024 року", - додають у британській розвідці.

Президентські вибори у РФ: що відомо

У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі чинного президента Росії Волдимира Путіна. Ухвалені у 2020 році поправки до Конституції "обнулили" президентські терміни Путіна і дали можливість балотуватися в президенти на виборах 2024 і 2030 років.

Проте відтоді Путін досі офіційно не оголошував про свою участь у президентських виборах.

Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із чинним російським диктатором на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.

Проте речник Кремля Дмитро Пєсков оцінив поточний рейтинг керівника Росії настільки сильним, що той дозволить Володимиру Путіну здобути перемогу на чергових президентських виборах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.

8 жовтня очільник Чечні Рамзан Кадиров запропонував свій сценарій президентських виборів у Росії: на його думку, їх мають скасувати до закінчення так званої СВО або провести їх з одним кандидатом - Володимиром Путіним.