Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом

Про це пише Reuters, посилаючись на слова Кадирова, який виступив на мітингу в центрі чеченської столиці на честь дня народження російського президента Володимира Путіна.

"Я пропоную зараз, поки триває "спеціальна військова операція", одноголосно прийняти рішення про те, що у нас буде один кандидат на виборах - Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори, тому що більше немає нікого, хто міг би захистити нашу країну сьогодні", - заявив Кадиров.

Зазначимо, що президентські вибори у Росії мають відбутися 17 березня 2024 року, згідно з виборчим законодавством РФ. Рада федерації приймає рішення про призначення виборів не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування.