Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом
Очільник Чечні Рамзан Кадиров запропонував свій сценарій президентських виборів у Росії: на його думку, їх мають скасувати до закінчення так званої СВО або провести їх з одним кандидатом - Володимиром Путіним
Про це пише Reuters, посилаючись на слова Кадирова, який виступив на мітингу в центрі чеченської столиці на честь дня народження російського президента Володимира Путіна.
"Я пропоную зараз, поки триває "спеціальна військова операція", одноголосно прийняти рішення про те, що у нас буде один кандидат на виборах - Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори, тому що більше немає нікого, хто міг би захистити нашу країну сьогодні", - заявив Кадиров.
Зазначимо, що президентські вибори у Росії мають відбутися 17 березня 2024 року, згідно з виборчим законодавством РФ. Рада федерації приймає рішення про призначення виборів не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.
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