Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW
Президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що Путін може оголосити про свою кампанію під час або незабаром після відкриття міжнародної виставки та форуму "Росія" 4 листопада 2023 року.
"Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна "Єдина Росія", схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.
Як зазначають аналітики, Кремль складає список "довірених осіб" для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:
- виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
- мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
- наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
- участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.
"Занепокоєння всередині Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни та спроб збільшити підтримку Путіна в суспільстві не є ознакою того, що вони в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - заявили в ISW.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
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