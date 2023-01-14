Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Ухвалені у 2020 році поправки до Конституції "обнулили" президентські терміни Путіна і дали можливість балотуватися в президенти на виборах 2024 і 2030 років. Сам Путін, який обіймає посаду президента з 2000 року (з перервою на 2008-2012), поки не заявляв про свою участь у перегонах.

"Чітких контурів ідеологічної складової ще немає, хоча передбачається, що вона ґрунтуватиметься на темі єдності" - пише "Коммерсант". У Кремлі мають намір протестувати різні технології та "змістовні ідеї" для 2024 року на регіональних виборах восени 2023 року.

Співрозмовники "Комерсанта" зазначають, що увага буде приділена новому прошарку суспільства – тим, хто брав участь у війні в Україні та їхнім родичам; крім того, Кремль розраховує працювати з електоратом і на нещодавно анексованих територіях чотирьох областей України, вважаючи, що вибори відбудуться і там.

Видання "Верстка" напередодні також повідомляло, що Кремль "перейшов до нової фази підготовки до президентських виборів 2024 року". Зокрема, розпорядження готуватися до кампанії отримали влада російських регіонів. Їх головам рекомендовано вже зараз скласти списки найважливіших для мешканців соціальних проблем, які вони мають вирішити протягом найближчих місяців, а також "оцінити настрої в соціальних мережах та вжити заходів щодо їх покращення". Можливими кандидатами, окрім Путіна, при цьому називаються представники представлених у Держдумі партій – усі вони підтримують війну.

"Верстка" також писала з посиланням на анонімні джерела, близькі до влади Москви та ще одного неназваного регіону, що Кремль рекомендував керівникам російських регіонів "максимально публічно" з'їздити до зони війни з Україною перед регіональними виборами у вересні. Рекомендація стосується голів регіонів, в яких мають відбутися виборчі кампанії.

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