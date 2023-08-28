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Головний критерій – вік: "Медуза" назвала кандидатів, яких Кремль хоче бачити "конкурентами" Путіна на прийдешніх виборах

28 серпня, 2023 понедiлок
11:39
Світ Путін

У Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року. Основний критерій – вік не молодше 50 років

Про це "Медуза" дізналася від двох джерел, близьких до Кремля.

За оцінкою чиновників АП, наявність молодих кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний Путін — "уже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою".

Нині в АП розраховують, що на вибори, крім Путіна, підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР та "Нових людей" (лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов оголосив, що його партія не висуватиме кандидата і підтримає Путіна). Кандидатом від КПРФ Кремль бачить Геннадія Зюганова, оскільки він передбачуваний. Політик досить відомий, однак не залучатиме новий електорат. У 2008 році на виборах президента Зюганов отримав 17%, у 2012 році — 18%.

"Подібна стабільність рейтингу є важливою для Кремля — планується, що на майбутніх виборах Путін набере "рекордний результат", – пише "Медуза".

Нагадаємо, що 6 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив New York Times, що на виборах 2024 року Путін набере понад 90%.

Нині соціологи оцінюють рейтинг головного комуніста країни від 3% до 10,2%.

Кандидатом від ЛДПР Кремль бачить її лідера Леоніда Слуцького, тим паче, що він сам не проти взяти участь.

"Він цілком підходить - серйозний чоловік, на посаді, в піджаку", - характеризує Слуцького співбесідник "Медузи".

Водночас Кремль оцінює рейтинг політика як низький, попри те, що він любить піар.

З кандидатом від "Нових людей" усе складніше. У Кремлі хотіли б, аби від партії висунувся її голова, бізнесмен Олексій Нечаєв. Водночас сам політик на це підписатися не готовий. Нечаєв розуміє, що "багато відсотків йому набрати не дадуть, а отримувати крихти й бути Льошею 2% він не хоче".

"Нечаєв хоче, щоб НЛ вийшли як мінімум на третє місце на виборах до держдуми 2026 року. Він вважає, що його низький результат на президентських виборах завадить цій меті", — пояснило близьке до АП джерело "Медузи".

За інформацією співрозмовників видання, замість себе Нечаєв пропонує віцеспікера держдуми Владислава Даванкова, який зараз балотується в мери Москви. Але Кремль проти цієї кандидатури – політику 39 років і він уміє красиво говорити. В АП думають, що він може затьмарити Путіна.

Новини
Росія
Володимир Путін
вибори в Росії
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