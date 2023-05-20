Прокремлівська партія запропонувала висунути Путіна на п'ятий президентський термін
Партія "Справедлива Росія - За правду" вважає за необхідне переобрати Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 20 травня 2023 року, на з'їзді цієї політсили у Підмосков'ї, передає РІА "Новості".
При цьому лідер партії Сергій Миронов заявив, що не планує балотуватись.
"Я сьогодні звертаюся до делегатів нашого з'їзду із пропозицією висунути Володимира Володимировича Путіна президентом Російської Федерації на майбутніх виборах у 2024 році", - сказав Миронов під час пленарного засідання.
Пропозицію лідера однопартійці підтримали.
Довідка
"Справедлива Росія - За правду" у нинішньому скликанні Держдуми РФ має 28 депутатів.
Одним з її лідерів є російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін, замах на якого було скоєно 6 травня.
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