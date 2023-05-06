У російському Нижньому Новгороді підірвали авто з пропагандистом-письменником Прилєпіним

Цю інформацію із посиланням на екстренні служби підтверджує агенція ТАСС.

За попередніими даними від російських новинних ТГ-каналів, водій пропагандиста загинув, а сам він поранений. У важкому стані Прилєпіна доправлено до реанімації.

Йдеться про необхідність "травматичної ампутації".

Вибух стався у селі Піонерське поблизу Нижнього Новгорода.

В навколишніх населених пунктах виставлено блокпости.

Зазначається, що в автівці також нібито перебувала донька Прилєпіна, однак вона не ушкоджена.

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