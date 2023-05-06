У російському Нижньому Новгороді підірвали авто з пропагандистом-письменником Прилєпіним
В місті Нижній Новгород (РФ) вибухнуло Audi Q7 з пропагандистом, письменником, одним з ідеологів збройного вторгнення до України та учасником боїв із ЗСУ Захаром Прилєпіним
Цю інформацію із посиланням на екстренні служби підтверджує агенція ТАСС.
За попередніими даними від російських новинних ТГ-каналів, водій пропагандиста загинув, а сам він поранений. У важкому стані Прилєпіна доправлено до реанімації.
Йдеться про необхідність "травматичної ампутації".
Вибух стався у селі Піонерське поблизу Нижнього Новгорода.
В навколишніх населених пунктах виставлено блокпости.
Зазначається, що в автівці також нібито перебувала донька Прилєпіна, однак вона не ушкоджена.
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